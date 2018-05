Gemeentesecretaris doet aangifte tegen ambtenaar wegens fraude

In de eerste berichtgeving was sprake van aangifte door burgemeester Spies, maar dat bericht blijkt niet correct te zijn. Het is de directeur van de gemeentelijke organisatie die aangifte heeft gedaan. De reden voor de aangifte is, dat de gemeente goed onderzocht wil hebben of de ambtenaar fraude en/of verduistering heeft gepleegd.

Politie en justitie hebben meerr en betere mogelijkheden voor een degelijk onderzoek dan een gemeente.Mocht uit een onderzoek van politie en/of justitie blijken dat er inderdaad sprake is van verduistering of fraude, dan bepaalt het Openbaar Ministerie of er een strafrechtelijk onderzoek volgt.

Bij de nieuwbouwwijk Nieuwe Sloot is in 2017 geconstateerd dat de beschikbare budgetten behoorlijk zijn overschreden. Het gaat daarbij om de grondexploitatie. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de overschrijdingen. De conclusie is dat er een sterk vermoeden is van onregelmatigheden.