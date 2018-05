Alphense winkels trekken weinig bezoekers van buiten stad

Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er nog volop gebouwd wordt, blijkt uit onderzoek van Dr. Braun van Nulmeting Citymarketing.

Er komen nauwelijks klanten naar het Alphense stadshart vanuit het verzorgingsgebied. Dit is een zone van buurgemeenten waarvan normaliter verwacht wordt dat een deel van de inwoners in Alphen aan den Rijn komt winkelen.

Inwoners van de buurgemeenten gaan naar Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam om te winkelen.

'Minder aantrekkeliijk'

Alphenaren zelf weten de weg aanzienlijk beter te vinden. Ongeveer 40 procent van de inwoners van de gemeente gaat eens per week of per maand 'naar het dorp'.

Dat er relatief zo weinig mensen in het Alphense stadshart komen winkelen is een afwijkend resultaat. In andere steden ligt de score hoger. Wethouder Gerard van As denkt dat het feit dat er voortdurend gesloopt en gebouwd wordt de oorzaak is.

Braun bevestigt dat dat heel goed zou kunnen. "Een stadshart in ontwikkeling is minder aantrekkelijk dan normaal. Concurreren kan pas als de binnenstad klaar is. Maar, een score van 10 procent is wel heel erg laag."