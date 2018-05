Meer geld voor evenementen in gemeente Alphen aan den Rijn

In het nieuwe coalitieprogramma staat dat het evenementenbeleid beter moet. Het totale budget over 2018 is 148.440 euro. Hiervan is eerder 110.125 euro toegewezen. Nu heeft het college besloten dat een bedrag van in totaal 16.500 euro over een aantal aanvragers wordt verdeeld. Voor 2018 is er een bedrag van 21.815 euro beschikbaar om aan evenementen te besteden die dit jaar nog met een aanvraag komen.

De 16.500 euro is over zes evenementen verdeeld. Er gaat 1.500 euro naar de jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp, 2.000 euro naar de Alphense Gondelvaart en 3.000 euro naar het Sama Sama Festival in de Molukse wijk.

Naar Holygreen Festival gaat eveneens 3.000 euro. Dit is een nieuw evenement specifiek gericht op jongeren. De Veteranendag wordt anders opgezet en krijgt 2.000 euro voor het evenement dat voortaan aan het einde van het jaar wordt gehouden.

Plantarium by Night is nog een pijnpunt. Daar wordt 5.000 euro voor uitgetrokken, maar het geld gaat naar representatie van het gemeentebestuur. "Daar is nu geen voorziening voor", legt wethouder Van As uit. "Dat is wel gebruikelijk bij andere gemeenten. We gaan dat veranderen, maar voor nu hebben we dit als oplossing gekozen." Voor de 5.000 euro is de gemeente gastheer voor haar eigen genodigden. Tijdens de vorige editie waren dat de groenvrijwilligers van Alphen aan den Rijn.