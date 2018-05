Alphense dierenambulance vangt jong vosje op

Medewerkers van de dierenambulance wisten gelijk dat er iets mis moest zijn, omdat vossen zich meestal verschuilen en alleen tevoorschijn komen als het donker is.

Op een parkeerplaats in Hazerswoude-Dorp werd inderdaad een jonge vos van zo'n acht weken oud aangetroffen. Het dier was gedesoriënteerd en liep volgens omstanders al enkele dagen rond zonder moeder. De medewerkers van de dierenambulance schatten dat het beestje ongeveer acht weken oud is.

Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier opgevangen en ondergebracht bij De Toevlucht, een vogel- en zoogdierenopvang in Amsterdam. Het vosje verblijft daar tussen leeftijdsgenootjes en wordt grootgebracht met zo min mogelijk menselijk contact. "Als alles voorspoedig verloopt zullen met z'n allen in juli de wijde wereld in trekken", schrijft de Alphense dierenambulance op Facebook.