Drie bestuurders betrapt op rijden onder invloed in Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn Politie gewaarschuwd voor vroege gast bij Avifauna De politie kwam in de nacht van donderdag op vrijdag in actie voor een verdachte situatie op de parkeerplaats bij Avifauna in Alphen aan den Rijn. Een man hield zich hier op in zijn auto, waarop de politie polshoogte nam bij het vogelpark.