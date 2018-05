Drakentanden uit Zuidplas tijdelijk te zien bij Archeon

"Drakentanden" zijn betonnen versperringsblokken uit de Tweede Wereldoorlog die tanks moesten tegenhouden. Ze danken hun naam aan de piramidevorm, die doet denken aan een scherpe tand.

De drakentanden die op maandag verhuizen naar Archeon zijn gevonden bij Moordrecht, gemeente Zuidplas, en waren onderdeel van een Duitse verdedigingslinie in het Groene Hart: de Vordere Wasserstellung.

De Vordere Wasserstellung werd vanaf 1943 gebouwd en bestond uit lichte verdedigingsconstructies zoals mitrailleursposten, prikkeldraadversperringen, tankgrachten, kleine geschutsopstellingen, mijnenvelden en versperringen zoals deze 'drakentanden'.

Tentoonstelling

De tentoonstelling 'Drakentanden in de duinen. Oorlogssporen van de Atlantikwall' is momenteel in voorbereiding in het Archeologiehuis Zuid-Holland. De tentoonstelling vertelt de verhalen achter oorlogsrelicten die door boswachters in de duinen zijn gevonden en zal een jaar te zien zijn in het museum.

De tentoonstelling wordt ontwikkeld in het kader van de erfgoedlijn Atlantikwall en financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn.