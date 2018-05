Politie houdt verdachten van Alphense babbeltruc aan

De vrouwen worden verdacht van babbeltrucs die gepleegd zijn in de periode december 2017 tot april 2018. Onderzoek naar vier aangiften leidde uiteindelijk naar de twee verdachten in Ede.

Een 85-jarige aangever werd in december 2017 slachtoffer toen hij in een winkel in Alphen aan den Rijn goederen afrekende. Tijdens het pinnen gingen de twee verdachten dicht bij hem staan en volgden hem naar zijn huis. In zijn woning stalen de twee verdachten zijn pinpas en werd er een aanzienlijk geldbedrag van zijn rekening gehaald.

Een gelijke situatie vond plaats bij een 94-jarige vrouw uit Zoetermeer, een 81-jarige uit Schiedam en een 83-jarige man uit Leiderdorp. Steeds hebben de vrouwen dezelfde truc toegepast: in winkels oudere slachtoffers zoeken, vervolgens tijdens het afrekenen hun pincodes afkijken en de slachtoffers op straat of in hun woning bestelen van de pinpas.

De twee zitten vast en worden gehoord door rechercheurs van team Zoetermeer.