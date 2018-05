Nieuw plan van aanpak voor winkelcentrum Ridderhof in zicht

Dat meldt wethouder Gerard van As.

Van As verwacht binnen enkele weken inzicht te krijgen in de plannen. "Waarschijnlijk gaat het om een verkleining van het winkeloppervlak in combinatie met een rigoureuze opknapbeurt. Daar willen wij dan als gemeente wel aan meewerken, want dat betekent dat er woningen gebouwd kunnen worden."

Van As is al enige jaren in gesprek met de eigenaren van het winkelcentrum. Een aantal jaren geleden waren dat er 43, omdat veel winkeliers eigenaar zijn van hun winkel en dus geen huurder. Dit maakte het moeilijk om in gesprek te gaan.

"Er zijn nu aanmerkelijk minder eigenaren en zij zijn er nu ook echt allemaal van overtuigd dat er iets moet gebeuren", zo meldt de wethouder.