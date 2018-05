Alphen aan den Rijn Winkel Barend van Zwieten weer geopend in de Hooftstraat Barend van Zwieten heeft de deuren van zijn winkel voor teken- en schilderbenodigheden en lijstenmakerij heropend. Het nieuwgebouwde pand in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn werd donderdag geopend en is nu weer op de vertrouwde plek in het Alphense centrum te vinden.