Duizenden bezoekers voor Bevrijdingsfestival Alphen aan den Rijn

Iemhoff noemt de afgelopen editie van het festival "ongelooflijk". "Het is fijn om te merken dat mensen ook dit jaar weer op het Alphens Bevrijdingsfestival zaten te wachten", aldus de voorzitter. "Bij de start om 16.00 uur stond het plein al vol."

Ook de uitbreiding met de foodtrucks bij het festival hebben ervoor gezorgd dat mensen lang bleven hangen. "En dan wordt het steeds gezelliger!"

Het enthousiasme van bezoekers is voor de stichting de 'ultieme motivatie' om door te pakken. Naast enthousiaste bezoekers, krijgt het evenement ook positieve feedback van artiesten. Volgens Iemhoff komt dit ook door de samenwerking met Theater Castellum, waar de artiesten een eigen kleedkamer krijgen.

Uitbreiding

Het bestuur van de stichting gaat snel om de tafel om de afgelopen editie te evalueren. "We willen steeds een stapje verder, dus we gaan kijken of we het festival volgend jaar weer kunnen uitbreiden." Wel is van belang dat het festival in het centrum plaats blijft vinden.

"De bevrijding werd jaren terug ook in het centrum gevierd, dat willen we met het festival zo houden. Wel willen we met het festival het belang van vrijheid benadrukken, dat hebben we dit jaar hopelijk ook bij de presentatie voldoende naar voren laten komen."