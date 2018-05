Uitbreiding voor onderwaternatuurpark in Zegerplas

Alphen aan den Rijn Asbestgebied Hazerswoude nog niet vrijgegeven na grote brand Het gebied in Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland) waar woensdag asbestdeeltjes terechtkwamen door een brand in een koeienstal is nog niet vrijgegeven. Alleen omwonenden mogen hun huizen weer in. Maar hun is aangeraden niet in de tuinen te komen.