Grote brand in schuur Hazerswoude-Dorp geblust, zes mensen naar ziekenhuis

Zes personen moesten door de brand naar het ziekenhuis worden gebracht voor het inhaleren van rook. Het gaat om medewerkers van de boerderij die verschillende koeien uit de schuur hebben bevrijd tijdens de brand. Alle dieren zijn in veiligheid gebracht.

In het dak van de schuur zat asbest verwerkt. In diverse straten in de omgeving zijn mensen in beschermende pakken met een speciaal soort stofzuigers begonnen met het opruimen van de neergekomen asbestdeeltjes. De gemeente Alphen aan den Rijn verwacht dat dit opruimen twee tot drie dagen gaat duren.

De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling, die onder andere in Alphen aan den Rijn te zien was. De brandweer zette vijf bluswagens in om de brand te blussen. Het gebouw viel echter niet te redden.

Asbest

Buurtbewoners wordt nog steeds geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie in de woning uit te zetten. Omdat asbest in het dak verwerkt zat en er veel rook was, moesten omwonenden uit voorzorg hun huizen verlaten.

Inwoners mogen hun woningen inmiddels wel weer in, maar ze krijgen het advies om "grijze, viltachtige deeltjes" te laten liggen. Wie er doorheen is gelopen, wordt aangeraden zijn schoenen goed af te spoelen. Auto's worden afgespoeld en de banden van auto's die het gebied verlaten worden bij een wegafzetting schoongemaakt.

De brandweer laat via Twitter weten woensdagavond in meerdere straten een brief te verspreiden over hoe nu verder gehandeld wordt. Het gaat om de Jan van Goijenstraat, Hobbemastraat, Pieter Brueghelstraat, Ferdinand Bolstraat, Jacob Marisstraat en de Vincent van Goghstraat.