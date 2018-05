Alphen aan den Rijn Zwemlocaties Kerk & Zanen en Zegerplas in orde bevonden Dinsdag 1 mei is het zwemseizoen voor het zwemmen in open water officieel van start gegaan. De openbare zwemlocaties in Kerk & Zanen en bij de Zegerplas in Alphen aan den Rijn zijn allemaal gekeurd op waterkwaliteit en fysieke veiligheid.