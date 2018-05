Drie beschonken bestuurders betrapt tijdens controle

Alphen aan den Rijn Groep jongeren plant stiekem boom in winkelcentrum Herenhof In winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn is in de nacht van zaterdag op zondag een boom geplant. De guerilla gardening-actie is uitgevoerd door een groep Alphense jongeren, die met de actie bewustwording rondom duurzaamheid wil creëren.