Groep jongeren plant stiekem boom in winkelcentrum Herenhof

Guerrilla gardening is een activiteit die erop is gericht om meer groen in stedelijke omgevingen te realiseren. De Alphense groep is nu een paar maanden actief en heeft dit als eerste uitgevoerd.

We hebben ook wel vaker meegeholpen met duurzame acties zoals de Nationale Opschoondag, maar dit is de eerste actie waarbij we iets illegaals doen", vertelt één van de jongeren, die anoniem wil blijven.

Voor de actie is geen toestemming aangevraagd bij de gemeente, maar wel meldt de groep het niet op de gemeente te hebben voorzien. "De groep richt zich niet op de gemeente, deze is immers hartstikke duurzaam bezig. Maar we willen wel de Alphenaren met onze boodschap bereiken."

Informatiebord

Bij de boom, die bij de vijver in het winkelcentrum is geplaatst, is ook een informatiebord geplaatst. "De boom is geplaatst als symbool voor de strijd die we als samenleving moeten voeren tegen klimaatverandering en de uitputting van onze planeet. Die strijd voeren we niet alleen voor de dieren op smeltende poolkappen, maar ook voor de menselijke slachtoffers die inmiddels getroffen worden door de gevolgen van de overconsumptiemaatschappij."

De actie is strafbaar. "Vernieling van staatseigendom", legt de jongere uit. Toch hoopt de groep dat de gemeente de boom en het informatiebord laat staan en vooral dat er middels deze actie bewustwording in de Alphense samenleving wordt gecreëerd.