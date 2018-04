Wethouder minder in nieuwe college Alphen

Als grootste partij in de gemeenteraad krijgt Nieuw Elan twee wethoudersposten. Gerard van As keert terug als wethouder namens de partij. Schotanus is nieuw bij de partij.

Hij was de afgelopen vier jaar raadslid namens SGP in Alphen en sloot zich kortgeleden aan Nieuw Elan. De huidige directeur van het Ashram College was eerder al wethouder in Boskoop.

Het CDA zit net als voorgaande periode in de coalitie. Wethouders Kees van Velzen en Han de Jager blijven namens de partij in het college zitten.

GroenLinks zat in de oppositie, maar heeft nu een plek in de coalitie weten te bemachtigen. De partij levert Leo Maat als wethouder, een nieuw gezicht. Maat was tot op heden wethouder in de gemeente Wassenaar, maar maakt de overstap naar Alphen.

Het coalitieakkoord tussen Nieuw Elan, CDA en GroenLinks werd woensdagmiddag gepresenteerd. Donderdagavond staat het akkoord op de agenda van de gemeenteraad. Dan worden de wethouders ook beëdigd.