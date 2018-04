Alphen aan den Rijn Politiedistrict Alphen aan den Rijn-Gouda wint Harm Alarm Bokaal Politiedistrict Alphen aan den Rijn-Gouda is de winnaar van de Harm Alarm bokaal 2017. Het politiedistrict ontving de prijs omdat het aantal woninginbraken in december met 61 procent daalde in vergelijking met dezelfde maand in 2016.