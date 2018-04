Julianabrug eind mei één dag dicht door werkzaamheden

Alphen aan den Rijn Dak op door ongeval met Koningin Julianabrug verwoest pand geplaatst De afgelopen dagen is de dakconstructie van het nieuwe pand van Barend van Zwieten in de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn geplaatst. Het gebouw werd twee jaar geleden door het ongeval met de Koningin Julianabrug verwoest.