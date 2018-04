Stichting Red Het Talent uit Alphen heft zichzelf op

De reden dat de stichting zichzelf opheft, is eigenlijk heel positief, stelt Red Het Talent in hun schriftelijke verklaring.

"Toen ik startte, was mijn opzet om de straatkinderen in Zuid-Afrikaanse een perspectief op een menswaardige toekomst te geven. Daarnaast wilde ik de nationale en lokale overheidsinstanties prikkelen om verantwoording voor de straatkinderen te nemen. Het laatste is gelukt en daarmee is de stichting qua initiële opzet min of meer overbodig geworden", aldus Leeferink.

Programma

Leeferink vertrok naar Zuid-Afrika na een burn-out en depressie, waar hij een poging deed om een programma op te zetten om straatkinderen volleybaltraining te geven. "Iets waar totaal niets van terecht kwam. Ik dacht wel 'even' een programma op te zetten. Al snel leerde ik de straatregels en begreep ik meer van armoede en overlevingsdrang. Terug in Nederland begon ik stichting Red het Talent."

In de afgelopen jaren organiseerde de stichting onder meer drie edities van Tour For Talent, een fietstocht van honderden kilometers door Zuid-Afrika. In totaal werd hiermee 150.000 euro opgebracht voor het goede doel. Ook Golf For Talent bracht zo'n 10.000 euro op voor de straatkinderen.

Afstand

Volgens Leeferink is het de tijd om zijn handen van het project af te trekken, maar zal nog wel vanaf een afstand in de gaten te houden dat de (lokale) overheid in Zuid-Afrika doorgaat met het in stand houden en verder ontwikkelen van de sociale vangnetten voor straatkinderen.

"Het samenbrengen van mensen en organisaties was buiten het financiële aspect misschien wel het belangrijkste wat ik in Zuid-Afrika gedaan heb. Daar ben ik oprecht trots op", aldus Leeferink.