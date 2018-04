Gemeente beëindigt samenwerking met Nedcargo

In december 2017 is het contract tussen Nedcargo en de gemeente, door Nedcargo beëindigd. Beide partijen bleven toch met elkaar in gesprek over nieuw te maken afspraken voor een succesvol vervolg voor de realisatie van dit distributiecentrum.

Het college heeft op 10 april de conclusie getrokken dat ze niet met Nedcargo tot overeenstemming kan komen over de voorwaarden voor de realisatie van het distributiecentrum. "Het verschil in de door de gemeente gevraagde en door Nedcargo geboden grondprijs is onoverbrugbaar", aldus de gemeente.