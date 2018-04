Subsidie Erfgoedfonds naar gedenkplaats Halifax

Het onderzoek hiervoor is gedaan door Rob Wethly voor Gerrit Vos, Anjo Duijkers-Vos en Jarno Haze. Wethly, van Studiegroep Luchtoorlog Drente, heeft de achtergronden van de bemanningsleden, de herkomst van het vliegtuig en de vliegroute achterhaald.

De inmiddels 87-jarige Vos woonde aan de Oude Herenweg toen in de nacht van 16 op 17 juni 1944 de aangeschoten Halifax een noodlanding wilde maken. Het vliegtuig was onderweg uit Duitsland na een bombardement. Onderweg is de Halifax aangeschoten. Al brandend kwam het vliegtuig in de Vierambachtspolder naar beneden. De piloot meende een mooie landing te kunnen maken op het vlakke land, maar boorde uiteindelijk de Halifax in de dijk van de Dijksloot. In een cirkel van zo'n driehonderd meter lagen de brokstukken verspreid. De voltallige bemanning kwam die nacht om het leven.

Gedenkplaats

Vos heeft een aantal jaren moeite gedaan om deze geschiedenis boven water te krijgen en om een gedenkplaats in te richten voor deze omgekomen bemanning. Dochter Anjo Duijkers heeft samen met Jarno Haze, wiens familie ook aan de Oude Herenweg woonde, anderhalf jaar geleden het stokje overgenomen.

Zij zijn erin geslaagd om met medewerking van de Historische Vereniging een subsidie te krijgen uit het Alphense Erfgoedfonds. Woensdag 11 april werd deze eerste subsidie uitgereikt door wethouder cultuur, Kees van Velzen. De subsidie wordt gebruikt voor een gedenkplaat en een schildering door Joost Zwanenburg van VijfB.

Herenhof

De locatie van het neergestorte vliegtuig is goed bekend. Deze is langs de Dijksloot ter hoogte van winkelcentrum Herenhof. Veel brokstukken zijn direct al afgevoerd, maar waarschijnlijk liggen tientallen meters diep nog meer onderdelen. De gedenkplaats wordt voor Dodenherdenking ingericht in het winkelcentrum. Wellicht op een tijdelijke plek door de verbouwing van de Herenhof.