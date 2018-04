Tot 19.30 uur geen treinen tussen Alphen en Gouda

Alphen aan den Rijn Rijnhavenbrug 100 meter lang bekleed met planten De Rijnhavenbrug in Alphen aan den Rijn is voorzien van een groen jasje. In opdracht van de gemeente is de kale, betonnen zijwand, die de rijbaan van het voetpad scheidt, over ruim honderd meter lengte 'bekleed' met planten.