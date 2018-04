Nieuw Elan wil 26 april een nieuwe coalitie hebben

De conclusie uit het rapport van informateur Pieter Hilhorst is dat er een coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks wordt gevormd eventueel aangevuld met VVD of ChristenUnie. Zoals de vlag er nu bijhangt ligt de ChristenUnie net iets meer voor de hand dan de VVD, omdat de oppositie anders te klein wordt en de fractie van de VVD nieuw en onzeker is.

Lijsttrekker André de Jeu van Nieuw Elan verwacht op voorhand geen problemen. "Wat ons betreft, gaat kwaliteit boven snelheid, maar de raadsvergadering van 26 april lijkt ons wel haalbaar."

De Jeu praat woensdagavond eerst met GroenLinks en CDA over het proces. Er wordt dan onderling bepaalt wie de formateur wordt. Daarna wil hij praten met VVD en ChristenUnie. Ook wil De Jeu in gesprek met organisaties en bedrijfsleven en met de andere fracties.

Verschillen

"Er zijn wat verschillen vanuit de verschillende campagnes, nu gaan we zoeken naar de overeenkomsten. We willen vervolgens dat een coalitie ook wordt gedragen. Ergens volgende week willen we alle fracties een update geven. We streven in ieder geval naar een akkoord op hoofdlijnen", aldus De Jeu.