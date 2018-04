Informateur Pieter Hilhorst: "Laat Nieuw Elan, CDA en GroenLinks formeren"

De drie partijen hebben met 21 van de 39 zetels net aan een meerderheid. Tijdens de onderhandelingen moet dan overwogen worden of Nieuw Elan (tien zetels), CDA (zes zetels) en GroenLinks (vijf zetels) met z'n drieën een coalitie gaan vormen.

Zo niet, dan wordt de coalitie uitgebreid met VVD (zes zetels) of ChristenUnie (twee zetels). De andere partijen in de Alphense gemeenteraad hebben aangegeven niet in de coalitie te willen.

In het verslag van informateur Hilhorst hebben Nieuw Elan, CDA, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie aangegeven dat ze wel deel willen uitmaken van het nieuwe college. Dit maakt dat er zeven varianten zijn om tot een meerderheid te komen met drie of vier partijen. NieuwElan, CDA en GroenLinks hebben alle drie aangeven dat ze graag met elkaar een coalitie willen vormen.

Rapport

"De VVD is met een sterk vernieuwde ploeg begonnen aan de nieuwe raadsperiode. Dat maakt dat er geen geschiedenis is van samenwerking. Voor NieuwElan en het CDA maakt dit de samenwerking met de VVD onvoorspelbaar. Met GroenLinks bestaat daarentegen wel een gezamenlijke geschiedenis van goede samenwerking. Deze samenwerking heeft zich bewezen nadat de VVD uit het college is gestapt en GroenLinks het college gedoogsteun heeft gegeven", zo is in het rapport van Hilhorst te lezen.

Het advies van Hilhorst is dan ook om met deze drie partijen de onderhandelingen voor een nieuw college te starten.

Formatie

"Stel op voorspraak van Nieuw Elan een formateur aan die eerst de mogelijkheden van een coalitie gaat onderzoeken bestaande uit Nieuw Elan, CDA en GroenLinks. Dit biedt de formateur de mogelijkheid om eerst inhoudelijke verschillen van mening te bespreken en dan pas te kiezen voor één van de varianten", adviseert Hilhorst.