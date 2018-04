Voorlichtingslessen aan leerlingen van Wellantcollege

Agenten van team Alphen aan den Rijn, Bureau Halt en Jongerenwerk verzorgen deze voorlichtingsdagen aan twintig klassen. Terwijl medewerkers van Bureau Halt en Jongerenwerk preventielessen geven aan de helft van een klas, zit de andere helft in het Mobile Media Lab.

Agent Yvonne Lagerweij hoopt de leerlingen onder andere bewuster te maken over de gevaren van sexting. "Sexting is een hot item tegenwoordig, iedereen heeft het er over. We willen de jeugd bewust maken van fouten die ze kunnen maken. Zo is het gevaar van een foto op internet zetten, dat deze nooit meer verdwijnt en dat je er later problemen mee kunt krijgem", legt Lagerweij uit. "Ook leggen we uit dat het verspreiden van dergelijke foto's strafbaar is en dat slachtoffers er grote last van kunnen krijgen."

Enkele leerlingen geven aan het een leerzame les te vinden, maar ook leuk om les te krijgen in het Mobile Media Lab.

Voorlichting

De lessen op het Wellantcollege aan de Kalkovenweg zijn op dinsdag 3 en woensdag 4 april en op het Ashram College aan het Marsdiep op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 april.