Alphen aan den Rijn Politie gedeeltelijk aansprakelijk voor schietpartij in Alphen aan den Rijn De politie is gedeeltelijk aansprakelijk voor de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in 2011 in Alphen aan den Rijn. Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag geoordeeld dat letselschade en overlijdensschade te wijten is aan het korps. update: 11:47