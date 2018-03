Slechtvalken broeden weer op Alphense zendmast

Alphen aan den Rijn Achtergrond Dit is wat we weten over de schietpartij in Alphen aan den Rijn Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis vijf mensen dood in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn, waarna hij zelfmoord pleegde. Ook overleed een man aan een hartaanval tijdens het incident en vielen er zeventien gewonden. Dit is wat we weten over het schietdrama.