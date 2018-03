Rel tussen Nieuw Elan en CDA na uitspraken op verkiezingsfeest

Van As, onderhandelaar voor de nieuwe coalitie, heeft tijdens het feest na de gemeenteraadsverkiezingen in het gemeentehuis tegen partijleden gezegd dat er onderling weleens ongenoegens waren tussen Nieuw Elan en CDA, wat is opgevangen door een verslaggever van het AD.

Van As vindt dat er veel CDA-mensen op een cruciale plek in het gemeentehuis zitten. Daarmee doelt hij op de burgemeester, gemeentesecretaris, griffier, eerste loco-burgemeester en twee wethouders.

De uitspraken die de krant haalden, zijn bij het CDA in het verkeerde keelgat geschoten. "Leuk dat Van As meteen een excuusmail stuurt, maar hier moet nog wel heel stevig over gesproken worden. Ik heb Van As vaak genoeg gered in de coalitie", aldus wethouder Kees van Velzen van het CDA.