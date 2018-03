Alphen aan den Rijn Officiële verkiezingsuitslagen Alphen aan den Rijn bevestigen winst Nieuw Elan De officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn is vrijdagochtend vastgesteld. De verdeling van de zetels in de gemeenteraad blijft zoals bekend gemaakt tijdens de voorlopige verkiezingsuitslag.