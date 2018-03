PReT wil meer toeristen naar Groene Hart trekken

Er is een aantal grote attracties als Avifauna en Archeon, maar er zijn ook fraaie gebieden als het kwekerijgebied rond Boskoop, het Zegerslootgebied en de Molen Viergang Aarlanderveen. De trekpleisters kunnen meer aandacht krijgen door samenwerking en het samenstellen van arrangementen. Monique Veldman, voorzitter van PReT, wijst er tijdens een bijeenkomst bij Bij Hen op dat er subsidiemogelijkheden zijn als er maar wordt samengewerkt.

Water, wind, wieken

"Het typische is, dat er vanuit Duitsland veel meer belangstelling voor onze regio is dan vanuit Amsterdam of Den Haag", vertelt Gerrit Wassenberg, eigenaar van 'toeristenboot' Ali B. "Het Groene Hart heeft alles in een relatief klein gebied: cultuur, kunst en natuur."

Bert Splinter van de enige nog werkende Molen Viergang meldt dat er wel plannen zijn om samen te werken. "We hebben met een aantal ondernemers de koppen bij elkaar gestoken om arrangementen te maken. Met z'n allen kunnen we het verhaal van de polder vertellen: water, wind en wieken. Het is wel een uitdaging om mensen hierheen te halen."

Aanlegplaatsen

Essentieel is kennelijk de promotie. Maar dan moeten er eerst een paar belemmeringen worden weggewerkt, onder meer op het water. "Er moet met de Provincie worden onderhandeld om meer aanlegplaatsen te creëren in de Zegerplas en ook elders", aldus Albert Kalkhoven van Wet 'n Wild aan de Zegerplas. Bas Wienbelt van Bezoekerscentrum Veenweiden wijst op een nieuwe attractie in deze plas: de onderwaterwereld waar een fantastische duiklocatie aan het ontstaan is.

Recreatiekaart

CAS gaat met de aanwezige leden van PReT aan de slag om het gebied in kaart te brengen voor fiets- en wandelroutes. "Het is belangrijk dat bezoekers aan het gebied snel kunnen zien wat er allemaal te bezoeken is. Wij hebben gekeken en voor ons als bewoners is het totaal niet duidelijk wat er te doen is, laat staan dus voor toeristen."

Met z'n allen probeert PReT nu zoveel mogelijk attracties 'op de kaart ' te zetten en aan elkaar te verbinden, zodat er logische fietsroutes, wandelroutes en vaarroutes ontstaan. Als dat eenmaal duidelijk is, wordt de volgende stap voor PReT om een goede recreatiekaart te maken speciaal voor bezoekers van de Groene Hart regio rond Alphen aan den Rijn.