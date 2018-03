Alphenaar aangehouden na vondst hennepkwekerij

Alphen aan den Rijn Nog geen aanhoudingen in poging tot overval Alphen aan den Rijn De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de poging tot overval in de Van Nesstraat in Alphen aan den Rijn. Dinsdagavond werd een 30-jarige sushi-bezorger door twee daders onder bedreiging van een wapen gedwongen om geld af te geven.