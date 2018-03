Alphense zendmast kleurt oranje voor paralympiërs

Alphen aan den Rijn Woonforte experimenteert in gebouw De Leeuwerik Negen huurders hebben dinsdag van Woonforte een woning aangeboden gekregen in woongebouw De Leeuwerik in Alphen aan den Rijn. Alle huurders maken deel uit van twee experimenten die Woonforte uitvoert in het woongebouw, dat momenteel wordt gebouwd.