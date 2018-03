Herinneringsboeken overhandigd aan bewoners Oudshoorn

De boeken zijn ontstaan uit het project "De tijd geritst". Voor het project kwamen tien leerlingen vijf keer naar Oudshoorn om daar met tien bewoners te praten over hun ouderlijk huis, hun schooltijd en een aantal persoonlijke onderwerpen. Deze verhalen verwerkten de leerlingen in een boek, dat een uniek beeld geeft van het leven van de bewoner.

De jongeren vinden de verhalen bijzonder. Vaak is er verbazing over de tijd van vroeger: de bewaarschool, trouwen zonder eerst samen te wonen en op zaterdag naar school. Ook bewoners zijn enthousiast. "Ik ben op zo'n bijzondere manier in mijn leven gedoken", aldus één van de bewoners.

"De tijd geritst" is al enkele jaren een project in het kader van de maatschappelijke stage dat leerlingen van het Wellantcollege in contact brengt met bewoners van Verpleeghuis Oudshoorn. Het doel is om samenwerking, begrip en vriendschap tussen de generaties te bevorderen.