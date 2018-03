Bijzonder warm weekend met regen verwacht in Alphen

Alphen aan den Rijn Doorsnee inkomen van inwoners Alphen aan den Rijn iets gestegen Het doorsnee inkomen van inwoners van Alphen aan den Rijn is in 2015 iets gestegen in vergelijking met eerdere jaren. ​Het gemiddelde inkomen van een huishouden bedroeg 26.600 euro in vergelijking met 26.200 een jaar eerder.