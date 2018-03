Alphense gevangenis houdt wervingsdag voor nieuw personeel

Bij de gevangenis staan vacatures open voor complexbeveiligers, arbeidsmedewerkers, GZ-psychologen, verpleegkundigen en penitentiair inrichtingswerker (PIW-er).

"We verwachten van onze medewerkers dat ze professioneel, integer, initiatiefrijk en flexibel zijn", aldus Willem Boersma, plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de PI Alphen. "Wij hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht, namelijk het veiliger maken van Nederland. Door te komen werken in onze gevangenis, krijg je de mogelijkheid om daar een steentje aan bij te dragen."

Tijdens de wervingsdag krijgen belangstellenden meer informatie over de functies en selectieprocedure, maar ook om de PI van binnen te bekijken, met medewerkers in gesprek te gaan over de beschikbare functies en te ervaren hoe het is om in een gesloten omgeving te werken. Aanmelden kan tot en met 1 april.

De PI in Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties, Eikenlaan en Maatschapslaan, en heeft plaats voor in totaal ongeveer 1.200 gedetineerde mannen. Naast gevangenisplaatsen is er op de locatie Maatschapslaan ook een Huis van Bewaring (HvB) en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV). Op de locatie Eikenlaan is eveneens een HvB gevestigd en zijn cellen aangewezen voor arrestanten.