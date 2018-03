Eerste bewoners verhuizen naar studio's De Jozef

Woonforte verhuurt een goot deel van het gebouw aan spoedzoekers. Op de eerste drie verdiepingen gaan 86 zogenaamde spoedzoekers wonen. Dit zijn woningzoekenden die snel een woning nodig hebben en door een te korte inschrijfduur niet in aanmerking voor een woning komen via Woningnet. Zij krijgen een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar en behouden hun inschrijftijd. Hierdoor zijn zij makkelijker in staat om binnen de twee jaar de overstap naar een andere woning te maken.

Kevin Baerlandt zocht al een tijdje naar een eigen woonplek. "Ik sta al een tijdje ingeschreven maar nooit lang genoeg om in aanmerking te komen voor een woning. Nu ga ik naar mijn eigen plek en merk dat ik echt geluk heb met deze plek."

Zorg

Op de vierde verdieping wonen straks 26 cliënten van stichting de Binnenvest en Prodeba. Het gaat hier om mensen die (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen. Er is voor hen zorgtoezicht aanwezig. Door deze samenwerking is het mogelijk deze zorg kleinschalig en betaalbaar aan te bieden waarbij iedere bewoner ook zijn eigen zelfstandige woonruime heeft.

Kantoor

Op de begane grond stelt Woonforte de voormalige kantoorruimtes beschikbaar voor op de maatschappij gerichte (startende) bedrijven. In augustus startten Victoria Studiecentrum met huiswerkbegeleiding en Nederlandseles.nu met taallessen voor anderstaligen. Ook zit Tom in de Buurt in De Jozef en de Kledingschuur met de uitgifte van kleding en andere spullen.