Focus in FNV-debat op flexwerk

Bij verschillende gespreksonderwerpen tijdens het debat viel de term 'flexwerk'. Het FNV had duidelijk als standpunt dat alleen een vaste baan echt werk is. Flexwerk werd als verwerpelijk gezien. De SP ziet dat ook zo: "Wij willen echte banen en geen flexwerk."

Wethouder Michel du Chatinier stelde al vroeg de vraag: "Wat zijn dan echte banen? Er zijn heel veel handen nodig in de maatschappij die moet je altijd serieus nemen." Anouk Noordermeer (VVD) stelde: "Flexwerk past bij de huidige maatschappij."

Inge Prins (D66) brak een lans voor alle mensen die geen traditionele baan hebben en daar blij mee zijn: "Flexwerk is niet altijd verkeerd. Denk ook eens aan mensen die al heel lang van een uitkering leven. Een stage, parttime of flexwerk kan dan een goed begin zijn om weer aan het arbeidsproces te beginnen." Erik van Zuylen (GroenLinks) vulde aan: "Je kunt mensen hard in een baan duwen of je gaat iets nieuws proberen met betere resultaten."

Het schoot bij André de Jeu (Nieuw Elan) uiteindelijk echt in het verkeerde keelgat: "We moeten ophouden om iedereen die aan het werk is op een niet-traditionele manier weg te zetten als mensen die 'niet echt werken'. Maatwerk gaat er juist over om mensen bij te scholen, om te scholen, met stages werkervaring op te laten doen. Vaak word je pas interessant voor werkgevers als je een beetje arbeidsritme hebt. Bovendien zijn er veel mensen die flexwerk prima vinden en er genoeg inkomsten uithalen om van te leven."