Alphen aan den Rijn Politie heeft nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak man aan de Schouw De politie heeft nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de 53-jarige man die vrijdag dood is gevonden aan de Schouw in Alphen aan den Rijn. Het onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van de man loopt nog.