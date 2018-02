Gemeente start met plaatsen verkiezingsborden in Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn VVD-raadslid Toetie Vorenkamp legt per direct taken neer VVD-raadslid Toetie Vorenkamp legt per direct haar taken neer in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. De 69-jarige Koudekerkse zou ook haar lidmaatschap van de VVD hebben opgezegd.