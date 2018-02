Winnaar van 2017 verdedigt titel bij 20 van Alphen

Alphen aan den Rijn Gemeente start met plaatsen verkiezingsborden in Alphen aan den Rijn Met nog iets minder dan een maand te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen, is de gemeente gestart met het plaatsen van de verkiezingsborden in Alphen aan den Rijn. In totaal worden 25 borden geplaatst, waarvan vijftien in Alphen.