VVD-raadslid Toetie Vorenkamp legt per direct taken neer

Burgemeester Liesbeth Spies las donderdagavond tijdens de raadsvergadering haar ontslagbrief voor.

Vorenkamp zou in de ontslagbrief niet hebben gerept over haar motivatie om te stoppen. Het voormalig VVD-raadslid was al van plan om er een punt achter te zetten na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, maar heeft zich dus bedacht.

Vorenkamp was onder meer actief als raadslid en fractievoorzitter in Koudekerk aan den Rijn. Ook vervulde ze de positie van wethouder in Rijnwoude, Berkel en Rodenrijs en Lansingerland.

In de laatste vier jaar was de Koudekerkse raadslid van de liberale fractie in fusiegemeente Alphen aan den Rijn, die op 1 januari 2014 fuseerde met Rijnwoude en Boskoop.