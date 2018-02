Atlete Maureen Koster loopt mee met hardloopevenement '20 van Alphen'

Alphen aan den Rijn Raadsleden nemen stemwijzer verkiezingen in gebruik De stemwijzer is woensdagavond 14 februari in de E-sports Game Arena in gebruik genomen door de Alphense politiek. Lijsttrekkers Bernadette Wolters (PvdA) en Anouk Noordermeer (VVD) vulden de stemwijzer in en, gelukkig voor hen, zij kregen de juiste uitkomst.