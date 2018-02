Minder misdrijven en inbraken in Alphen in 2017

In totaal waren er 3671 incidenten tegenover 4212 incidenten in 2016. Daarnaast wist de politie vorig jaar 1233 verdachten aan te houden.

Het aantal woninginbraken en diefstallen is ook fors afgenomen ten opzichte van 2016. Politie-teamchef John Nieumeijer is tevreden over de cijfers. "De cijfers zijn extreem laag. Ook als we Alphen vergelijken met gemeenten van dezelfde grootte, dan zijn onze aantallen erg laag. Daar zijn we trots op", aldus Nieumeijer.

Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen is wel fors toegenomen, maar dit komt volgens Nieumeijer omdat de aangiftebereidheid is gestegen. De politie dringt er bij ondernemers op aan om diefstallen, die in het verleden vaak niet gemeld werden, nu wel te melden.

De aanpak van winkeldieven moet zorgen voor een veilige winkelomgeving. "Alle winkeldieven krijgen sowieso een winkelverbod en boete van 181 euro opgelegd als ze gesnapt worden", legt Nieumeijer uit.

Hulpverleners

Het aantal meldingen van geweld is minimaal gedaald, maar Nieumeijer benadrukt wel dat er vaker aangifte wordt gedaan. Ook wordt er vaker aangifte gedaan van zowel fysiek als verbaal geweld tegen hulpverleners en andere mensen met een publieke functie. Het cijfer is gestegen, maar dat wil niet zeggen dat er ook vaker geweld wordt gebruikt tegen hulpverleners. "We doen nu standaard aangifte van geweld tegen hulpverleners. We accepteren het niet meer", aldus Nieumeijer.

Ook burgemeester Liesbeth Spies benadrukt dat geweld tegen medewerkers van de gemeente niet geaccepteerd wordt. "Ook de gemeente doet aangifte van bedreiging of geweld van bijvoorbeeld BOA's of baliemedewerkers", aldus Spies.

Ondermijning

De aanpak van ondermijning zal een grote rol spelen in 2018. Hierbij wordt gekeken naar onder andere horeca of vastgoed, maar ook op kleinere schaal zoals criminaliteit in de wijk.