Alphense zwembaden ontvangen nationaal keurmerk

Zwembad AquaRijn en zwembad De Hoorn zijn het afgelopen jaar geïnspecteerd op onderdelen gemaakt van RVS. In beide baden zijn alle aanwezige RVS onderdelen vervangen. Ook de verbeterpunten die door de gemeente in het kader van groot onderhoud moesten worden uitgevoerd, zijn uitgevoerd. Na goedkeuring door de NRZ is de vereiste audit voor het keurmerk Veilig en Schoon gedaan.

De wethouder benadrukt dat het natuurlijk heel goed is dat het gebouw helemaal veilig is, maar dat de veiligheid van gasten en medewerkers wellicht nog belangrijker is: "In de zwembaden zijn heel veel kinderen. Als ouders wil je zeker weten dat die veilig zijn. Het is goed dat er eisen worden gesteld aan de medewerkers en dat ook voor medewerkers de veiligheid goed is geregeld." Kempers voegt hieraan toe: "De wettelijke eisen zijn vanzelfsprekend, het keurmerk voegt hier veel kwaliteit aan toe. Omdat onze controle zo streng is, is het echt zeker dat AquaRijn en De Hoorn prima zwembaden zijn."

Het bij het keurmerk Veilig en Schoon behorende certificaat is woensdag 14 februari in zwembad De Hoorn overhandigd aan wethouder Michel du Chatinier. Dit omdat de beide zwembaden eigendom zijn van gemeente Alphen aan den Rijn. De exploitatie is in handen van De Thermen 2.