Nominaties Alphense Vrijwilligersprijs zijn bekend

De Vrijwilligersprijzen van gemeente Alphen aan den Rijn worden op vrijdag 9 maart, de dag van de vrijwilligers, uitgereikt. De vier genomineerden komen uit een lijst met twintig kandidaten. De vier zijn door een jury uitgekozen. De jury bestaat uit raadsleden Ronald Geurts en Helma van der Louw en de winnaars van vorig jaar Mariska van Vliet en Petra Dresscher van IK-KOOK-OOK-VOOR-JOU.

De inwoners van Alphen aan den Rijn kunnen vanaf volgende week stemmen op de kandidaat van hun voorkeur via de gemeentelijke website.

Genomineerden

Jeroen de Nie is vrijwilliger bij Stichting MAX, is entertainer bij het Vakantiespel en hij schrijft het script voor het Sinterklaasjournaal (foto) dat ook door hem wordt geregisseerd. Janny de Bruin is gastouder voor kinderen uit Wit-Rusland. Zij is secretaris van Stichting Tsjernobyl en gastouder. Tevens geeft zij Russische les en regelt tolken voor de gezinnen.

Stichting Akkerbloem is een actieve buurtorganisatie. Zij organiseert straatfeesten en is erg actief tijdens Nederland Doet. De vrijwilligers van Verpleeghuis Oudshoorn verzorgen dagelijks activiteiten voor de vele bewoners. Deze organisatie heeft ongeveer 350 vrijwilligers in de leeftijd van 17 tot 92 jaar.