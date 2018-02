Aan welke woningbouw wil de provincie meewerken?

Dat er de komende tientallen jaren meer woningen nodig zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn, daar zijn de meeste partijen het over eens. Waar die moeten worden gebouwd is echter een andere kwestie.

Wethouder Gerard van As is vorig jaar met een vernieuwende woonvisie gekomen. "Het gaat ons zeker niet om het volbouwen van de Gnephoek; het gaat om mogelijkheden in de Gnephoek, polder Steekt en richting Nieuwkoop. We willen geen nieuwe woonwijk uit de grond stampen. Wij willen duurzaam bouwen met een langzame overgang van stad naar buitengebied en vooral met gebruik van water en nieuwe mogelijkheden voor waterberging."

Onlangs verscheen op website van de provincie Zuid-Holland een opiniestuk van gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. "Gemeenten en provincies moeten meer lef tonen bij de aanpak van de woningbouw, stelt de minister. Dat doen wij. Uitwijken naar het groen vinden wij te makkelijk", aldus Bom.

Haar oplossing bestaat uit de bouw van 170.000 woningen in bestaand stedelijk gebied: bouwen nabij de spoorlijn Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht, het openbaar vervoersysteem in Zoetermeer en bij economische toplocaties.

Daar is Alphen aan den Rijn echter niet mee geholpen en ook andere kleinere steden in de provincie hebben zo het nakijken. "De vraag is aan welke woningbouw wil de provincie nu wel meewerken? De visie van minister Ollongren past bij de visie van onze gemeente. De provincie wil inbreiden en kantoorgebouwen transformeren", zegt wethouder Van As. "Het punt is: dat hebben we in Alphen-Stad allang gedaan."