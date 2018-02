In 2017 minder huizen gekocht met hypotheekgarantie in Alphen

Het gaat om een daling van 52,93 procent naar 45,16 procent. De cijfers zijn gepubliceerd door Vereniging Eigen Huis.

De vereniging spreekt van een zorgelijke ontwikkeling en pleit voor een flexibele in plaats van landelijke NHG-grens zodat de hypotheekgarantie beschikbaar blijft voor starters.

De daling heeft te maken met de stijging van de gemiddelde prijs voor een koophuis. Alphenaren betaalden in 2017 gemiddeld 246.300 euro voor hun koophuis, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2016. Om in aanmerking te komen voor hypotheekgarantie mag de waarde van de koopwoning maximaal 245.000 euro zijn.

Omgeving

In de gemeente rondom Alphen ligt het aantal nieuwe NHG-hypotheken een stuk lager dan in Aphen. In Bodegraven-Reeuwijk is dat ruim 38 procent, in Kaag en Braassem 22,5 procent en in Nieuwkoop is dat 33,5 procent. In Gouda ligt het aantal een stuk hoger, namelijk iets meer dan 56 procent.

Het gemiddeld aantal nieuwe NHG-hypotheken in Nederland ligt op circa 36 procent. De minste nieuwe NHG-hypotheken worden verstrekt in de gemeenten rondom Amsterdam, zoals Amstelveen, Muiden, Aalsmeer en Oostzaan.