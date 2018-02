Aarhof bereikbaar tijdens bouw van Aarkadekwartier

"De bouw van het Aarkadekwartier moesten we logistiek gezien goed regelen", aldus wethouder Gerard van As. "Met alle bouwplannen was het een gepuzzel om het gebied bereikbaar en van voldoende parkeerplekken voorzien te houden. Inmiddels is dat gelukt."

Voor de Aarhof blijven straks negentig parkeerplaatsen over. Daarnaast biedt de parkeergarage in het pand van de nieuwe bibliotheek straks zo'n 320 plekken en het parkeerdek van de Aarhof heeft plek voor zo'n driehonderd auto's. "Ondanks het verdwijnen van de parkeerplaatsen op het Aarplein, voldoen we in de nieuwe situatie straks aan de parkeerbalans", stelt Van As.

Alle nieuwe bewoners van het Aarkadekwartier kunnen parkeren binnen de eigen parkeervoorzieningen.