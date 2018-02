Wethouders planten boom langs Prins Bernhardlaan

Alphen aan den Rijn Groene Vinger in Kerk & Zanen wordt bijenparadijs De Groene Vinger wordt een bijenparadijs. Dat meldt wethouder Kees van Velzen: "We willen dit laatste stukje groen in de wijk aansluiten op de stadslandbouw en de natuurspeelplaats." De Groene Vinger is het laatste stukje onbebouwde grond in de wijk Kerk & Zanen.