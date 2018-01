Parkeervergunning bedrijven en derde bewoner goedkoper

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de parkeerexploitatie voor de komende jaren.

Het vergunningenstelsel voor bewoners in het centrumgebied, in de wijk Kerk & Zanen en aan het Aïda- en Carmenplein wordt anders. In deze wijken wordt het nieuwe tarief twintig euro per jaar. Momenteel kost parkeren daar 13,15 euro. In het centrumgebied worden de vergunningen voor de eerste en tweede bewoner respectievelijk veertig en zestig euro per jaar, waar het eerst 36 euro was.

Derde bewoners van een locatie gaan minder betalen, van de huidige 200 euro naar 80 euro.

Bedrijven

Voor bedrijven gaat de prijs van een vergunning van 240 naar 160 euro per jaar. De bezoekersvergunning die vaak werd gebruikt alsof het een bedrijfsvergunning betrof, wordt anders.

Bezoekers betalen voortaan per uur met een maximum van 90 uur per kwartaal. Daardoor is het aanschaffen van een bedrijfsvergunning een stuk aantrekkelijker geworden.